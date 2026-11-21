Abel Ferreira manteve o hábito de reclamar e elencou uma série de motivos para o terceiro vice-campeonato consecutivo do Palmeiras no Brasileirão após o empate com o Flamengo que garantiu o título ao rival rubro-negro.

"A primeira justificativa é que o adversário tem o melhor treinador, os jogadores deixo para vossa análise. Segundo, erros do treinador. Terceiro, lesões. Quarta, Data Fifa. Quinta, venda de jogadores. Sexta, Data Fifa pós-Copa do Mundo. Sétima, Data Fifa. E a mais importante de todos: que nosso adversário foi muito melhor do que o Palmeiras dentro de campo e fora de campo", analisou o técnico português.

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"A grande razão é que nosso adversário foi melhor", acrescentou, reconhecendo o mérito do Flamengo, treinado pelo seu conterrâneo, Leonardo Jardim.

"Tenho que dar os parabéns ao Leonardo Jardim e todos seus jogadores. O Flamengo neste Campeonato Brasileiro foi melhor que o Palmeiras".

Na coletiva de imprensa depois da partida, o treinador se queixou da pena de oito jogos de suspensão que recebeu do STJD no início do campeonato.

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"Nunca na história do futebol brasileiro um treinador tomou tantos castigos como eu. Não estou dizendo que sou um santo, estou dizendo o que aconteceu", reclamou.

"Conseguimos competir com nosso adversário dentro de campo, com todas as diferenças, como hoje. Um adversário com média de idade de 31 anos, nenhum jogador com menos de 25, treinador experiente, treinou em todo lado, jogadores experientes. Não é quem investe mais, quem tem treinador que ganha? Neste campeonato, foi nosso adversário", disse.

Na avaliação do português, o Flamengo tem melhores e mais experientes jogadores, mas o plantel mais valioso é do Palmeiras, "pelo potencial de presente e futuro".

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"Volto a dizer: o Palmeiras, em cada competição que está, vai competir até o fim. É consistente como compete", ele disse.

"Desde 2021, a única equipe que esteve sempre nos três primeiros lugares, foi o Palmeiras. Esta é a narrativa que é a verdade. Quando se avalia o trabalho do Abel, tem que ver tudo, desde 1 de novembro de 2020 até agora".

O calendário e as lesões foram os pontos para os quais deu mais destaque o treinador, quando instigado a explicar as razões de o time ter ficado para trás na disputa com o Flamengo pela taça do torneio mais importante do País.

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"Tivemos vendas, treinador castigado, erros do treinador, por que não?", admitiu, em raro episódio de mea culpa.

"Data Fifa, com jogadores lesionados, jogadores que chegaram do outro lado do mundo e no fim estavam arrastados. Queria que nosso capitão tivesse mais 10 minutos de energia, mas não havia outra", completou, citando o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez.

O foco do clube passa a ser direcionado às finais da Libertadores e da Copa do Brasil, previstas para os dois próximos finais de semana. Na próxima terça-feira, tem contra a Chapecoense, provavelmente com um time todo reserva, o último compromisso antes de viajar a Montevidéu, no Uruguai, para a decisão continental com o Estudiantes, marcada para o dia 28.