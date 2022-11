Abel Ferreira recebe medalha de mérito esportivo do Governo de São Paulo

(via Agência Estado)

Após receber o título de cidadão paulistano em cerimônia realizada há dois meses, o técnico Abel Ferreira, campeão brasileiro deste temporada com o Palmeiras, ganhou uma nova homenagem nesta quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes. Desta vez, recebeu das mãos do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, a medalha de Mérito Esportivo do Estado de São Paulo.

"Gostaria de agradecer ao Estado de São Paulo, na pessoa do senhor Rodrigo Garcia. É uma honra e um orgulho receber esta medalha do Mérito Esportivo. Para mim, no futebol, só faz sentido quando nós dividimos os nossos méritos. O Palmeiras é um clube altamente estruturado, competente e profissional, que permite a todos os seus profissionais terem todos os recursos para atingir ou pelo menos para estar mais próximos de vencer", destacou o português.

O evento também contou com a presença da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do secretário executivo de Esportes, Jorge Perez, que já havia prometido a medalha a Abel em setembro, quando o treinador foi agraciado com o título de cidadão paulistano no Palácio Anchieta. Na cerimônia desta quarta, o governador Rodrigo Garcia destacou qualidades que ele enxerga em Abel além de sua atuação no esporte.

"É muito bom poder reconhecer aquelas pessoas que fazem a diferença para o nosso estado e o Abel Ferreira faz essa diferença. Ele aqui transmitiu seus valores de família, de pai, de esposo, e mostrou como isso é importante na vida da gente e que são ensinamentos e valores que ele passa, com toda certeza, para sua equipe. É por isso que o Palmeiras tem dado um show no futebol brasileiro", afirmou Garcia.

Abel vem fazendo história no clube palmeirense, com o qual construiu grande identificação. Campeão brasileiro neste ano, também já venceu a Copa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Paulistão, além de ser bicampeão da Libertadores. Em março, renovou com o clube e firmou um novo contrato válido até o fim 2024.