Abel Ferreira manda recado após críticas: 'Jornalistas não mandam aqui'

Abel Ferreira é um treinador de personalidade forte que defende com veemência seus jogadores, suas ideias de jogo e seu planejamento para o Palmeiras. Após a vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão, o português defendeu o clube de críticas e falou sobre a situação do jovem Endrick.

"Este clube é comandado de dentro para fora, não de fora para dentro. Não são os jornalistas que mandam neste clube, não é a opinião de fora que manda neste clube. Temos um líder, que tem um plano e quem está abaixo dele tem de o seguir, faça sol ou chuva", iniciou Abel Ferreira, antes de apontar uma "intenção clara" nas críticas ao Palmeiras.

"Nos dois anos em que estou aqui, percebo que chove muito fora de muitos lados, com uma intenção muito clara. Mas os que criticam foram os mesmos que já elogiaram. Somos a equipe mais jovem e curta do País. Fico contente porque há presidentes de clubes que vêm falar comigo para nos parabenizar pelo trabalho", valorizou o treinador.

Sobre Endrick, Abel Ferreira mostrou que não tem pressa em contar com o jovem de 16 anos. O técnico do Palmeiras explicou que o clube tem procedimentos estabelecidos para o lançamento dos "miúdos" e pediu paciência para os novatos do elenco.

"Eu sou da formação e ela requer uma palavra que se chama 'paciência', que aqui no futebol brasileiro não há. Os moleques sabem que temos um plano. Temos três centroavantes, se há um centroavante vindo da base (Endrick), temos de perceber que há de se abrir espaço, vendendo alguém... Temos planos e projetos para não cometermos erros iguais aos que aconteceram no passado, como lançar o jogador e depois ter de mandá-lo embora. O Endrick começou a competir no sub-17 neste ano. Ganhou lá, depois foi para o sub-20. Se tudo correr bem, esperamos que seja campeão também na equipe principal", finalizou o treinador.