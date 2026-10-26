Abel Ferreira liga alerta no ataque do Palmeiras para o clássico com o Santos

A preparação do Palmeiras para o clássico contra o Santos, marcado para a próxima quarta-feira (28), às 19h30, na Vila Belmiro e válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou fortes preocupações no setor ofensivo.

A comissão técnica de Abel Ferreira lida com a possibilidade real de não contar com suas principais alternativas de velocidade para o duelo em solo santista. A polêmica e a improvisação marcaram o último compromisso diante do Bragantino, quando Ramón Sosa acabou escalado como titular de última hora em decorrência de um erro no preenchimento da súmula, substituindo Flaco López.

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O atacante paraguaio aproveitou a oportunidade, destacou-se pela mobilidade e deu a profundidade que a equipe perdeu desde que Vitor Roque sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o Dérbi. Inclusive, Sosa chegou a balançar as redes no primeiro tempo, mas o tento acabou anulado por impedimento.

A ausência de um jogador com características verticais tem sido um obstáculo recorrente para Abel Ferreira na montagem do time. Antes de recorrer a Sosa, o treinador tentou adaptar Flaco López na função de referência profunda, estratégia adotada na ida da semifinal da Libertadores contra o Fluminense, mas o argentino apresentou dificuldades de infiltração e finalização.

"Tem a ver com nossos jogadores. Por muito que peço para Andreas, Flaco e Arias corram para frente, vão correr para trás. Profundidade é mais o Roque, o Sosa. Um jogo repartido, o adversário tinha pouco a perder, e entra o medo de perder a vantagem", disse o comandante alviverde após o mata-mata continental.

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O cenário complicou-se ainda mais porque Ramón Sosa deixou o gramado em Barueri reclamando de dores na coxa e aguarda avaliação definitiva do Núcleo de Saúde e Performance do clube, já que o elenco ganhou folga dominical. Com Vitor Roque e Sosa incertos, o Verdão corre o risco de ir a campo sem nenhuma de suas principais referências agudas.

Para contornar a escassez de atletas de velocidade - agravada pela venda de Allan e pela ausência de pontas de origem -, Abel precisará alterar a estratégia coletiva no litoral paulista.

"Nenhum dos nossos pontas não temos, o Allan vendemos, jogadores verticais temos menos. Temos que chegar de outra maneira, quando não dá para esticar a linha adversária, que era mais pesada, que tentam fazer uma primeira pressão bem treinada e juntam bem atrás da bola, compacta bem as linhas", afirmou o treinador.

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No departamento médico, Paulinho segue em tratamento intensivo de um trauma na panturrilha sofrido diante do Fluminense e também não tem presença garantida.

Por outro lado, o Palmeiras conta com o retorno do meia Andreas Pereira, que cumpriu suspensão automática após expulsão contra o Athletico-PR, além de dispor de Flaco López, Jhon Arias, Felipe Anderson e Mauricio como cartas na manga para tentar surpreender o rival na Vila Belmiro.