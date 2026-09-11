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Abel Ferreira leva gancho de 3 jogos por chutar microfone e não estará em Palmeiras x São Paulo

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi punido com suspensão de três jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por chutar um microfone durante partida contra o Mirassol, no Brasileirão. A punição foi definida em julgamento nesta sexta-feira, 11, no qual o órgão decidiu ampliar o gancho inicial, que era de dois jogos, ao analisar recurso do clube da capital paulista.

O cumprimento será dentro do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o treinador português não estará no banco de reservas no clássico deste sábado, contra o São Paulo, marcado para as 18h30, no Nubank Parque. Ele também estará ausente dos duelos com Grêmio e Bahia, nas rodadas seguintes.

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O Palmeiras havia conseguido um efeito suspensivo, por isso Abel trabalhou normalmente à beira do gramado no empate com o Botafogo, durante o final de semana passado.

O português foi denunciado com base em imagens da transmissão da partida contra o Mirassol. Nelas, aparece chutando deliberadamente um equipamento de captação de áudio instalado junto ao gramado, utilizado pela equipe responsável por transmitir o jogo.

O caso foi enquadrado como conduta antidesportiva, de acordo com o artigo 258 do Código Brasileira de Justiça Desportiva.

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3 jogos abel ferreira Futebol gancho
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