Dos 4 títulos da Libertadores na história do Palmeiras, Abel Ferreira é responsável por 3 (2020, 2021 e 2026). Depois de vencer o Estudiantes por 1 a 0 e colocar mais um troféu na extensa galeria alviverde, o técnico português falou em coletiva de imprensa sobre a escolha por Ramon Sosa como titular, tido como aposta do treinador e 'herói improvável' para conquistar a taça em Montevidéu.

No começo da pergunta, entretanto, Abel retrucou ao jornalista que fez a pergunta referindo-se a Sosa como 'herói'. Para ele, não é justo credenciar o jogador paraguaio como único responsável pela vitória pelo placar mínimo.

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"Para mim não há heróis nem vilões. Os heróis somos todos", disse Abel. "São os que vieram aqui e vieram nos apoiar. Os heróis são as nossas famílias. Não acho justo que se criem heróis. Sim, é um jogador determinante que fez um gol, mas é um gol que pertence a todos nós."

Depois, Abel se dedicou em responder à pergunta que lhe foi feita de fato. Ou seja, pela escolha de usar Ramon Sosa como titular, no lugar de Vitor Roque, por exemplo, um grande parceiro de Flaco López no ataque palmeirense.

"Eu escolho aqueles que estão melhores no momento. Mas digo aos outros que estão de fora: o Palmeiras ganhou 2 Libertadores com jogadores que vieram do banco. E a filosofia do 'todos somos um' é exatamente isso", disse Abel quando questionado sobre sua escolha.

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"Não acredito em titulares. Os titulares são todos. Todos são precisos, todos têm de se sentir importantes. Fico feliz porque ele marcou e porque ele merece. É um moleque que trabalha de manhã, tarde e noite se for preciso. E chegou muito bem na final", acrescentou.

Por fim, o técnico do Palmeiras falou brevemente sobre sua trajetória no clube paulista e ampliou o que a conquista representa, na sua avaliação. "Eu acho que já fiz mais pelo Brasil do que o Brasil fez por mim. Hoje estamos aqui a representar o Brasil, não só a representar o Palmeiras", comentou.

"Eu sou uma página, um capítulo da história do Palmeiras. Nunca serei maior do que ninguém. Sou um capítulo da história do Palmeiras, que um dia vai acabar. Portanto, os heróis somos todos. Muito feliz por poder retribuir aos nossos torcedores para poderem ir pra casa, desfrutar e criar memórias, que é isso que o futebol faz."