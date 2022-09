Abel Ferreira ganha prêmio mais importante dado pela Federação Portuguesa

Ricardo Magatti (via Agência Estado)

Abel Ferreira recebeu mais um prêmio pelo seu trabalho à frente do Palmeiras. O treinador foi condecorado com o troféu Quinas de Ouro, mais alta distinção concedida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a treinadores do país europeu. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira, na sede da entidade, em Lisboa.

O treinador dedicou o prêmio aos atletas e à torcida. "Quando olho para este troféu, eu penso nos meus jogadores e em todos que me ajudaram a chegar a este nível. Foram eles quem me fizeram ganhar títulos e sabem do respeito e admiração que tenho por cada um deles", afirmou. "Como já disse várias vezes, a gratidão é a memória do coração", completou.

Como o técnico não pôde ir à cerimônia devido aos seus compromissos profissionais com o Palmeiras, recebeu a premiação das mãos do ex-atacante Helder Postiga, atual diretor da FPF e que veio a São Paulo somente para entregar o troféu ao amigo.

Companheiro de Abel nos tempos de Sporting, Postiga aproveitou a vinda ao Brasil para conhecer a Academia de Futebol, onde ganhou da presidente Leila Pereira uma camisa personalizada do time alviverde.

Além de Abel Ferreira, foram agraciados com Quinas de Ouro outros dois treinadores portugueses que conquistaram títulos internacionais na última temporada: José Mourinho, campeão da Liga Conferência pela Roma, da Itália, e Leonardo Jardim, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia no comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Esta não foi a primeira homenagem que Abel recebeu em seu país graças ao trabalho desenvolvido no atual campeão continental. Em maio passado, foi eleito o melhor treinador português que trabalha fora do seu país de origem na 56ª edição do prêmio CNDI, promovido pela associação de jornalistas esportivos de Portugal.

Já em março de 2021, foi condecorado pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, homenagem como forma de reconhecimento aos serviços prestados pelo profissional à imagem do país.

Ele também ostenta o título de melhor treinador da América do Sul, dado em uma tradicional eleição anual realizada pelo jornal uruguaio El País. O português foi o primeiro europeu a vencer a premiação.

No Brasil, Abel também tem conquistas individuais. Em abril passado, o técnico tornou-se cidadão paulistano. A concessão do título foi concedida pela Câmara Municipal de São Paulo. Os vereadores aprovaram de forma unânime o Projeto de Decreto Legislativo (PDL), de autoria do vereador Toninho Vespoli (PSOL). Ele receberá o título na próxima sexta-feira.

Abel Ferreira não havia conquistado títulos como treinador de futebol profissional até chegar ao Brasil para treinar o Palmeiras. Aos 43 anos, o treinador renovou seu vínculo com o time alviverde para permanecer no comando técnico da equipe até 2024.