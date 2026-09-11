Abel Ferreira é suspenso por três jogos após chutar microfone e fica fora de clássico

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi punido com três jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ter sido enquadrado por conduta antidesportiva ao chutar um microfone durante a partida contra o Mirassol, válida pelo Campeonato Brasileiro. A punição foi definida em julgamento realizado nesta sexta-feira (11), ocasião em que o tribunal analisou um recurso apresentado pelo próprio clube alviverde e optou por ampliar o gancho inicial, que era de duas partidas.

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Com o cumprimento da pena restrito aos compromissos da Série A do Brasileirão, o treinador português não poderá comandar a equipe à beira do gramado no clássico deste sábado contra o São Paulo, agendado para as 18h30, no Nubank Parque. Além do duelo regional, o comandante palmeirense cumprirá a sanção nos confrontos subsequentes da competição nacional contra o Grêmio e o Bahia.

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O Palmeiras havia obtido anteriormente um efeito suspensivo que permitiu a presença de Abel Ferreira no banco de reservas durante o empate diante do Botafogo, no último fim de semana. No entanto, a denúncia com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) foi mantida após a análise das imagens da transmissão oficial, que flagraram o momento em que o técnico chutou de forma deliberada o equipamento de captação de áudio instalado na lateral do campo.