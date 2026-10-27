Abel Ferreira e Jardim viram opções para treinar o Sporting, em crise em Portugal, diz jornal

Abel Ferreira e Leonardo Jardim vêm duelando pelo título do Campeonato Brasileiro, com Palmeiras e Flamengo, mas a dupla também desperta o interesse do Sporting, de Portugal. Sem engrenar neste começo de temporada, o clube português pode trocar de treinador, e os técnicos aparecem como alternativa, segundo o jornal A Bola.

No campeonato nacional, o Sporting perdeu para o Académico na última rodada e estacionou nos 18 pontos, na terceira colocação. Porém, seus rivais diretos, Porto e Benfica, estão na primeira e na segunda colocação, com 27 e 22 pontos, respectivamente.

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Apesar de o clube ter vencido dois de seus jogos na Liga dos Campeões, na última rodada perdeu para o LASK Linz, da Áustria, em casa, deixando escapar os 100% de aproveitamento na fase de liga. Assim, segundo o jornal A Bola, o trabalho do técnico Rui Borges passou a ser questionado pela torcida, e a diretoria estuda uma troca no comando.

Caso a troca aconteça, segundo a publicação, Abel Ferreira e Leonardo Jardim aparecem como alternativas, mas, como brigam por títulos e têm contrato até 2027 com seus respectivos clubes, seriam opções para dezembro, quando termina a temporada no futebol brasileiro.

Leonardo Jardim atualmente comanda o Flamengo e lidera o Campeonato Brasileiro. O clube carioca está na primeira colocação da competição, com 70 pontos, um a mais que o vice-líder, o Palmeiras, clube de Abel.

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Sob o comando do treinador português, o time alviverde está na segunda colocação no Brasileirão e briga por mais dois títulos em 2026. Na Libertadores, a equipe está na final, na qual encara o Estudiantes, enquanto, na Copa do Brasil, terá pela frente o Vasco na semifinal do torneio.