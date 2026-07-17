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Abel Ferreira é homenageado pelo Palmeiras e revela sonho: 'Voltar a ganhar a Libertadores'

Escrito por Rubens Guilherme Santos (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 18:10:00 Editado em 17.07.2026, 18:19:43
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Abel Ferreira recebeu uma nova homenagem do Palmeiras. Desta vez, o português foi eternizado na Sala de Troféus do time alviverde, em cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira, 17, no Nubank Parque, por se tornar o treinador mais vitorioso da história do clube, com 11 títulos conquistados.

"Parece que estou sendo apresentado no Palmeiras de novo... O que vai no meu coração é uma gratidão imensa. Quando chegamos em 2020, rapidamente percebemos a grandeza do clube. Não há treinador que vença sozinho e por isso falo no 'todos somos um'. Por isso sou muito grato à presidente, mas não posso deixar de agradecer ao Galiotte, todo o estafe, a minha comissão técnica. Sou tanto melhor quanto forem os que me rodeiam", disse o português durante a cerimônia.

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"Vocês sabem que eu sou português e com muito orgulho, mas o Brasil e, em especial o Palmeiras, fazem parte da minha vida com muito orgulho, honra e gratidão. Ser palmeirense é um estilo de vida igual eu aprendi a amar", completou o treinador.

À frente do Palmeiras desde novembro de 2020, Abel Ferreira ultrapassou o lendário Oswaldo Brandão (10 títulos) neste ano e se tornou o treinador com mais conquistas pelo time alviverde. Sob o comando do português, o clube ganhou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), a Copa do Brasil (2020), quatro Paulistas (2022, 2023, 2024 e 2026), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

VEJA OS CINCO TREINADORES MAIS VENCEDORES DO PALMEIRAS:

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Abel Ferreira: 11 títulos

Oswaldo Brandão: 10 títulos

Vanderlei Luxemburgo: 8 títulos

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Ventura Cambon: 7 títulos

Luiz Felipe Scolari: 6 títulos

Humberto Cabelli: 4 títulos

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Ainda durante a homenagem, o treinador revelou que o grande objetivo da temporada é o mesmo das anteriores: voltar a vencer a Libertadores. Vale destacar que o clube está vivo na disputa da competição continental deste ano e enfrentará o Cerro Porteño, do Paraguai, nas oitavas de final.

"Eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é meu sonho nesse momento. Ano passado bateu na trave e sabemos porque. Esse ano vamos mais uma vez tentar. Não posso prometer títulos. Gosto de sentir esse prazer esse sabor e isso que nos move, em busca dos títulos, e isso que nos move", declarou.

VEJA A LISTA DE TÍTULOS DE ABEL FERREIRA PELO PALMEIRAS:

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Libertadores: 2020 e 2021

Brasileirão: 2022 e 2023

Copa do Brasil: 2020

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Supercopa do Brasil: 2023

Recopa Sul-Americana: 2022

Paulistão: 2022, 2023, 2024 e 2026

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