Abel Ferreira e Endrick vão reforçar Palmeiras no clássico com o São Paulo no Allianz Parque

O técnico Abel Ferreira e o atacante Endrick vão reforçar o Palmeiras no clássico desta quarta-feira, no Allianz Parque, diante do São Paulo ,pela 29ª rodada do campeonato Brasileiro.

Suspenso por ordem do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo (STJD) nos dois últimos jogos, Abel volta a comandar o time alviverde. O atacante também retorna depois de cumprir suspensão por causa de três cartões amarelos no duelo com o Coritiba, no Paraná, no último fim de semana.

A expectativa é saber se Abel vai repetir o esquema com três zagueiros, como foi utilizado em Curitiba, com Gustavo Gómez, Murilo e Luan.

A vitória por 2 a 0 amenizou um pouco a crise que ronda o Palestra Itália. O Palmeiras soma 47 pontos, na quarta colocação e briga por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. O título neste ano parece impossível com a ótima campanha do Botafogo.