Abel Ferreira ajusta Palmeiras com Zé Rafael no meio para encarar o Atlético-GO

O técnico Abel Ferreira aproveitou o treino deste sábado para aprimorar a parte técnica do elenco palmeirense. Desfalque na vitória sobre o Coritiba por estar suspenso, Zé Rafael deve ser a grande novidade da equipe para o duelo com o Atlético-GO, que acontece nesta segunda no complemento da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro.

Mas se Zé Rafael retorna para o time titular, Atuesta é desfalque confirmado por ter recebido o terceiro amarelo. O trio que deve entrar em campo em Goiânia no meio-campo deverá ser formado por Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa.

O plantel que foi a campo se dividiu em dois times com sete jogadores que trabalharam em espaços reduzidos. Além disso, os jogadores também realizaram movimentações técnicas na atividade. Já os titulares fizeram trabalho regenerativo.

Também desfalque no último jogo do Palmeiras por cumprir suspensão, Abel Ferreira vai estar de volta à beira do gramado nesta segunda. O treinador está perto de obter uma marca importante no clube. Quando a bola rolar, ele vai se tornar o segundo estrangeiro com maior número de partidas no clube ao lado do argentino Filpo Nuñez: 153 confrontos.

Líder isolado, o Palmeiras tem uma vantagem de 12 pontos para o vice-líder Internacional (66 a 54). Após o duelo com o Atlético-GO, o time paulista tem uma sequência de duas partidas em casa: o clássico diante do São Paulo e depois o Avaí.