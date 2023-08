Abel exalta time em Cuiabá, mas pede cautela com colombianos: 'Sabemos das dificuldades'

Satisfeito pelos três pontos fora de casa e, ao mesmo tempo, cauteloso em relação aos dois jogos que terá pela frente pelas quartas de final da Libertadores. Esse foi o tom da coletiva do técnico Abel Ferreira após o triunfo sobre o Cuiabá neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após publicidade

Na coletiva, o agradecimento foi pelo empenho do time. "Pena que foi um resultado magro, mas quero dar os parabéns aos jogadores que entraram e que deram tudo de si. Foi um jogo extraordinário e isso tem a ver com o foco nas questões técnicas e táticas", afirmou o treinador.

O Palmeiras está na vice-liderança do Brasileiro com 37 pontos mas já vira a chave a partir de agora com o objetivo de colocar a Libertadores no centro do seu radar. Questionado sobre os dois jogos diante do Deportivo Pereira, o treinador português fez um discurso cauteloso.

continua após publicidade

"Um jogo de cada vez. Teremos pela frente um adversário muito competitivo e organizado. Já sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Respeito muito os adversários. É dar o nosso melhor. Podem passar tanto eles como nós. Não é por acaso que eles estão disputando essa fase da Libertadores."

Passando o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, Abel vai ter de recorrer ao seu elenco para suprir a ausência de dois desfalques importantes para o duelo com o Vasco, no próximo final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Zé Rafael e Jhon Jhon receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão na partida diante dos cariocas.

Como o foco central do treinador português está no confronto de ida das quartas de final da Libertadores, diante do Deportivo Pereira, ele deve definir os substitutos somente a partir da quinta-feira.

Quem tem retorno garantido ao time contra os vascaínos é o zagueiro Gustavo Gómez, que cumpriu a automática e reforça a defesa. Vanderlan é outro que reaparece também após ficar de fora por causa do terceiro amarelo.