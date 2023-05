Abel deve repetir escalação do Palmeiras para encarar o Barcelona na Libertadores

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De olho em uma segunda vitória na Libertadores, o técnico Abel Ferreira deve repetir o time que derrotou o Corinthians no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, para tentar superar o Barcelona nesta quarta-feira, em Guayaquil.

continua após publicidade .

Sem problemas de contusão ou suspensão, o treinador vai conseguir algo raro nos jogos recentes da equipe. A principal novidade para este confronto é a presença do zagueiro Murilo ao lado de Gustavo Gómez. Fora dos duelos com Bolívar e Cerro Porteño, ele está liberado para atuar nesta terceira rodada do torneio internacional.

Destaque na vitória sobre o Corinthians no final de semana, Murilo deixou a sua marca de artilheiro no clássico e vem atravessando um bom momento na equipe. Na defesa, Murilo e Piquerez estão confirmados nas laterais com Weverton no gol .

continua após publicidade .

Abel Ferreira espera enfrentar uma forte pressão dos equatorianos e para responder a essa estratégia vai apostar em um ataque veloz para explorar os espaços na defesa rival. Artur, Dudu e Rony vão compor o setor ofensivo com o auxílio de Raphael Veiga chegando como elemento surpresa na armação.

O Grupo C chega à terceira rodada com os quatro times empatados com três pontos. Após perder na estreia para o Bolívar em La Paz, a equipe se recuperou com uma vitória sobre o Cerro Porteño no Morumbi.