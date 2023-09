Abel cogita mudanças no time do Palmeiras em treino com retorno de jovem goleiro

Com um olho nas Eliminatórias e outro no elenco do Palmeiras na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou treino nesta terça-feira, visando o retorno do Brasileirão, neste meio de semana. O time paulista volta a campo somente na sexta-feira, mas o treinador acompanha os jogos das seleções para saber se poderá usar os convocados contra o Goiás, no Allianz Parque.

O Palmeiras cedeu quatro jogadores para as seleções nestas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026: o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), o lateral-esquerdo Piquerez (Uruguai), o volante Richard Ríos (Colômbia) e o meia Raphael Veiga (seleção brasileira).

Eles poderão entrar em campo nesta terça-feira, pela segunda rodada da competição. Teriam, assim, dois dias de descanso até o jogo do Palmeiras, na sexta. Mas Abel Ferreira cogita poupar o quarteto em razão do desgaste físico, principalmente em razão da maratona de jogos que a equipe deve enfrentar nas próximas semanas.

O treinador não revelou quem seria os substitutos para os "convocados". A única baixa confirmada é o zagueiro Murilo, que levou o cartão vermelho no clássico com o Corinthians e vai cumprir suspensão automática diante do Goiás. Luan deve ocupar a vaga na zaga e poderia formar dupla com Naves, caso Gómez seja preservado.

Outra baixa confirmada, desde antes da Data Fifa, é o atacante Dudu, que não jogará mais nesta temporada. Abel pode improvisar o lateral Mayke no setor ofensivo mais uma vez ou pode apresentar uma novidade em campo, na sexta.

O treino desta terça contou com o retorno do jovem goleiro Mateus, que estava emprestado ao Portimonense, de Portugal. O jogador de 21 anos, de 1,99m de altura, disputou sete partidas pelo time sub-23 do clube português.

"Do ponto de vista de experiência adquirida, foi uma boa temporada lá. Pude estar com o elenco profissional, na Primeira Divisão portuguesa, e aprendi muito com a equipe, com o treinador. Foi uma experiência de vida também. Aprendi novas culturas e, principalmente, de futebol, estilo de jogo diferente. Uma experiência muito boa", comentou.

Titular no primeiro título do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2022, Mateus comemorou o retorno ao time paulista. "Desde que comecei a treinar aqui, comento que é uma das melhores experiências possíveis no Brasil, um time multicampeão, um elenco bicampeão da Libertadores. Das últimas quatro edições, chegou em todas as semifinais, está disputando mais uma. É uma sensação incrível poder aprender o caminho da vitória com eles. É incrível para a minha carreira."

Mateus foi promovido ao time principal em 2019 e costuma ser relacionado por Abel Ferreira como terceiro goleiro. Weverton é o titular absoluto e Marcelo Lomba é o reserva imediato.