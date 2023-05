Abel arma Palmeiras para a Copa do Brasil e recebe visita de Gustavo Scarpa

A segunda-feira foi de trabalho na Academia de Futebol do Palmeiras. De olho no jogo que define uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil, o treinador Abel Ferreira deve mexer na defesa com as entradas de Piquerez e Mayke. A novidade, no entanto, ficou por conta da presença de Gustavo Scarpa.

De férias após o encerramento da temporada 2022/2023 do Campeonato Inglês, ele esteve no Centro de Treinamento para rever os companheiros. Em sua primeira temporada pelo Nottingham Forest, o meia conseguiu manter o seu time na primeira divisão.

A equipe terminou a competição na 16ª colocação com 38 pontos. Na campanha, Scarpa fez dez jogos. Descontraído, o jogador conversou com Abel Ferreira, ex-companheiros, e também integrantes da comissão técnica e funcionários da Academia.

De olho na partida do meio de semana, no Castelão, Abel vai deixar a definição para o treino desta terça. Poupado do jogo com o Atlético-MG, o uruguaio Piquerez deve reaparecer no lugar de Vanderlan na lateral esquerda. Do outro lado, Mayke tem chance de voltar ao time na vaga de Marcos Rocha.

Apesar da situação tranquila, em função da vitória de 3 a 0 sobre o Fortaleza, no jogo de ida das oitavas de final, o treinador palmeirense quer o time focado no confronto de volta. O Palmeiras se garante na próxima etapa até com derrota por dois gols de diferença.