Abel analisa goleada sobre o Corinthians: 'Placar não reflete a qualidade das equipes'

O Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1 neste domingo no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, Abel Ferreira comparou os momentos dos dois clubes e ressaltou que o placar não reflete a qualidade do rival.

"O Corinthians tem uma boa equipe. Mas é confiança, sabíamos que o adversário vinha mobilizado. O nosso adversário, apesar de ter uma boa equipe, de ter bons jogadores, não está vivendo um período de confiança, e confiança é tudo. Nós temos que aproveitar isso. Não acredito que o 4 a 1 reflita a qualidade das equipes. Estamos em um momento muito bom na história do Palmeiras e estamos a ser consistentes, essa é a grande diferença", afirmou.

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Além disso, Abel Ferreira enalteceu o tamanho do dérbi e fez um pedido à torcida palmeirense. O treinador pediu que os torcedores tenham a mesma energia do clássico durante a reta final da temporada.

"Não mobilizo a mim e meus jogadores só porque vamos jogar contra o Corinthians. Quem veste a camisa do Palmeiras sabe que todos os jogos têm que ir ao limite. Estou aqui há sete temporadas, e eu e minha comissão técnica sabemos perfeitamente o que significa jogar contra o Corinthians", comentou.

"Não precisam cobrar nem do treinador, nem do presidente, nem do diretor e nem do jogador do Palmeiras a vitória, porque é isso que fazemos desde que chegamos aqui. Queremos sentir essa energia todos os jogos. Vamos fazer nossa parte e encarar cada jogo como final. Espero que nossa torcida se mobilize e traga energia como se fosse contra o Corinthians, porque vai nos ajudar", completou.

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Por fim, o técnico português afirmou que o clube alviverde é um "exemplo a seguir". "O Palmeiras tem que ser um exemplo a seguir. Se comparar, o Palmeiras é a equipe mais jovem entre os cinco primeiros e tem jogadores para poder vender e faturar. Com processo, trabalho e cobranças internas e externas, mas nunca deixamos de seguir aquilo em que acreditamos."