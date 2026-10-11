Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Abel analisa goleada sobre o Corinthians: 'Placar não reflete a qualidade das equipes'

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1 neste domingo no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, Abel Ferreira comparou os momentos dos dois clubes e ressaltou que o placar não reflete a qualidade do rival.

"O Corinthians tem uma boa equipe. Mas é confiança, sabíamos que o adversário vinha mobilizado. O nosso adversário, apesar de ter uma boa equipe, de ter bons jogadores, não está vivendo um período de confiança, e confiança é tudo. Nós temos que aproveitar isso. Não acredito que o 4 a 1 reflita a qualidade das equipes. Estamos em um momento muito bom na história do Palmeiras e estamos a ser consistentes, essa é a grande diferença", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além disso, Abel Ferreira enalteceu o tamanho do dérbi e fez um pedido à torcida palmeirense. O treinador pediu que os torcedores tenham a mesma energia do clássico durante a reta final da temporada.

"Não mobilizo a mim e meus jogadores só porque vamos jogar contra o Corinthians. Quem veste a camisa do Palmeiras sabe que todos os jogos têm que ir ao limite. Estou aqui há sete temporadas, e eu e minha comissão técnica sabemos perfeitamente o que significa jogar contra o Corinthians", comentou.

"Não precisam cobrar nem do treinador, nem do presidente, nem do diretor e nem do jogador do Palmeiras a vitória, porque é isso que fazemos desde que chegamos aqui. Queremos sentir essa energia todos os jogos. Vamos fazer nossa parte e encarar cada jogo como final. Espero que nossa torcida se mobilize e traga energia como se fosse contra o Corinthians, porque vai nos ajudar", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, o técnico português afirmou que o clube alviverde é um "exemplo a seguir". "O Palmeiras tem que ser um exemplo a seguir. Se comparar, o Palmeiras é a equipe mais jovem entre os cinco primeiros e tem jogadores para poder vender e faturar. Com processo, trabalho e cobranças internas e externas, mas nunca deixamos de seguir aquilo em que acreditamos."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abel ferreira Brasileirão Corinthians Palmeiras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV