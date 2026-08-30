Abel admite nível técnico abaixo de time, mas ataca arbitragem: 'Completamente inacreditável'

Apesar do empate em 1 a 1 com o Mirassol fora de casa, neste domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras saiu de campo com gosto de derrota. A equipe jogou mal, análise feita pelo próprio técnico Abel Ferreira, e pode ver o Flamengo encostar no topo da tabela de classificação. Entretanto, apesar de admitir o baixo rendimento, o treinador português fez questão de criticar enfaticamente a arbitragem de João Vitor Gobi (SP).

"O adversário preparou bem o nosso jogo", avaliou Abel em entrevista coletiva. "Teve uma semana inteira. Fisicamente mais frescos. Isso visto, na minha opinião, pela muita transpiração da nossa equipe. Uns dois ou três jogadores muito abaixo no nível técnico", comparou.

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Depois, o treinador português se dirigiu especificamente para o árbitro João Vitor Gobi, cujas decisões dentro de campo geraram divergências entre as partes.

"O critério é completamente inacreditável. É inacreditável que o Felipe (Anderson) leva uma gravata e nem falta é. É inacreditável como no início do jogo, a falta que há sobre o Marlon Freitas)... ele não marca falta e nem dá amarelo. É inacreditável como expulsa o Arthur... Se segue o critério no jogo todo, não pode", cobrou o treinador português.

"E é isso depois que provoca essa agitação no banco, de uma equipe e de outra. Neste tipos de jogos temos de ter os árbitros mais preparados. Esse senhor eu conheço. Esse senhor apita no Paulistão. E, na minha opinião, no Brasil, tem muitos melhores árbitros para estes tipos de competições."

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Apesar de atacar a arbitragem, Abel admitiu que seus jogadores estiveram abaixo. Para ele, sim, houve entrega por parte dos palmeirenses. Mas as decisões de arbitragem ofereceram bem mais justificativas para o resultado final em Mirassol.

"Sim. O Palmeiras tem de produzir mais. Por que não produziu mais? Eu não treinei o (Vitor) Roque de maneira diferente. Roque eu treinei igual exatamente como treinei os outros... esses componentes físicos, como já falei muitas vezes, não há dúvidas que minha equipe correu. Não há dúvidas que minha equipe lutou. Não há dúvidas que minha equipe transpirou. Mas o que se nota em dois ou três jogadores são nas ações técnicas", completou.

O Flamengo venceu o Botafogo neste domingo e saltou para os 48 pontos. O Palmeiras, com o empate, somou apenas um e ainda é líder, com 52. Na próxima rodada, o time alviverde encara o Botafogo. Porém, no meio de semana, tem compromisso com o Santos pela volta da Copa do Brasil, duelo o qual venceu o primeiro encontro por 3 a 0 em casa. O retorno é na Vila Belmiro.