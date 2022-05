A um dia da convocação, Fabinho sai lesionado de jogo pelo Liverpool

Da Redação

O volante Fabinho deixou o campo na vitória do Liverpool por 2 a 1 contra o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês, aos 28 minutos do primeiro tempo, com dores na coxa. O fato ocorreu um dia antes da convocação da seleção brasileiro. O atleta, que pode estar na lista de Tite, se mostrou otimista, conforme revelou o treinador Jurgen Klopp.

"É um grande golpe para nós. Espero que não seja tão ruim, mas eu não sei. Ele sentiu alguma coisa e vem sendo bastante otimista, mas não tenho certeza do que fazer com isso. Veremos", contou Klopp.

O treinador ainda explicou, ou ao menos tentou, o motivo que o levou escalar o volante brasileiro, que já atuou, entre Liverpool e seleção brasileira, por 55 partidas, mais de 4.100 minutos.

"Você tem que tomar as decisões antes do jogo, ninguém teve problemas e você tem que escolher os 11 que entrarão em campo", finalizou o comandante.

Tite anunciará nesta quarta-feira, às 10h, os 26 nomes que estarão na lista para os duelos contra Coreia do Sul, Japão e Argentina, todos no mês de junho.