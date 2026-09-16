A meta que resta ao São Paulo em 2026, após nova eliminação: 45 pontos no Campeonato Brasileiro

Hernán Crespo havia alertado no começo do ano que o São Paulo tinha de manter como objetivo de 2026 os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. A pontuação é apontada como o necessário para evitar o rebaixamento. Após uma nova eliminação, agora na Copa Sul-Americana, é a meta que resta ao clube na temporada.

A 11 rodadas do fim do Brasileirão (sendo um jogo atrasado), o São Paulo está na 11ª posição, com 33 pontos. São apenas cinco a mais que o Vasco, hoje primeiro time na zona de rebaixamento.

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A situação ainda não é extrema: o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta 5,9% de probabilidade de queda. Por outro lado, a chance de uma vaga na Libertadores é ainda mais remota: apenas 1,8%.

A depender do desfecho das copas continentais e da Copa do Brasil, até o 14º pode conseguir uma vaga na Sul-Americana de 2027. Por enquanto, as chances do São Paulo disputar novamente a segunda competição mais importante da Conmebol são de 44%.

Na análise do técnico Dorival Júnior, o time ainda está devendo em termos de resultado. O treinador reconhece melhora no desempenho, mas vê "apenas o resultado importa" a esta altura.

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"Nós tínhamos uma confiança muito grande nesta competição (Sul-Americana), em passar, buscar a semifinal e tentar a melhor colocação possível. Foi frustrante. Agora temos de nos voltar totalmente ao Campeonato Brasileiro. Não podemos vacilar em sentido nenhum. Temos de pontuar e entender que agora temos uma única possibilidade, que tem de ser entregue ao torcedor", disse Dorival após a eliminação para o Boca Juniors no MorumBis.

Na Copa do Brasil, o São Paulo foi eliminado na quinta fase pelo Juventude. A queda foi o estopim para a demissão de Roger Machado, que chegou para substituir Crespo e ficou apenas dois meses no clube.

O argentino, que comandou o São Paulo nos primeiros três meses do ano, foi demitido, entre outras razões, por pregar os 45 pontos com meta. O departamento de futebol, à época comandado por Rui Costa, ao lado de Rafinha, discordou do treinador.

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O ex-lateral, que hoje comanda a pasta do futebol sozinho, diz não se arrepender da demissão de Crespo. "A demissão do Crespo ia acontecer. Agora, o tempo em que ele foi demitido pode ter sido errado. Não podemos ficar presos a essa situação. Como vou começar o Campeonato Brasileiro e falar para o torcedor do São Paulo que vamos brigar por 45 pontos?", refletiu o executivo na zona mista do MorumBis após a partida pela Sul-Americana.

"A gente respeita a opinião, mas quer terminar o campeonato de uma forma melhor. Não somente fazer 45 pontos", concluiu.

O São Paulo volta a campo, apenas pelo Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, pela 28ª rodada, no sábado, às 21h30, no MorumBis. No dia 2 de outubro, o adversário será o Santos, que vive situação semelhante ao time tricolor.