À espera de reforços, Hellmann começa montagem do Santos visando o Brasileiro

(via Agência Estado)

Enquanto aguarda uma movimentação da diretoria no que diz respeito a reforços, o técnico Odair Hellmann iniciou a semana comandando uma atividade já pensando em um esboço de esquema do time do Santos de olho no início da fase de grupos da Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Nesta segunda, com o meia Sandry e o atacante David à disposição, ele usou o elenco para complementar a parte física com um treinamento técnico e também de posicionamento.

Diante das possibilidades táticas, ele deve optar, pelo menos por enquanto, pelo 4-4-2. Mas diante da liberação de alguns atletas que estavam entregues ao departamento médico, o leque de opções começa a aumentar.

Entre as alternativas que tem em mãos, Hellmann vem pensando em escalar o meio-campo com Rodrigo Fernández à frente da zaga, Dodi e Camacho como opção na saída de bola e Lucas Lima encarregado de municiar os atacantes tendo mais liberdade ofensiva.

A boa notícia fica por conta de Maicon e Carabajal. O zagueiro, que se recupera de um edema na coxa direita, e o meia, com lesão no músculo da perna direita, foram liberados e agora estão na fase de transição física para o campo. Sem o experiente defensor, Hellmann vem testando o miolo de área com Messias e Eduardo Bauermann.

Enquanto não define o amistoso do final de semana, que mais uma vez deverá ser realizado no CT Rei Pelé, Hellmann segue na expectativa quanto a reforços. O clube ainda tenta a vinda do meia Jean Lucas, que atua no futebol francês, mas as negociações seguem estacionadas pelas cifras envolvendo o atleta do Monaco.