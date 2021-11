500 Milhas de Kart abre temporada de 2022 do automobilismo em Interlagos

Da Redação

Reunindo grandes nomes do automobilismo e pilotos amadores, a temporada 2022 de corridas dará sua largada em São Paulo, com a realização da 25ª edição das 500 Milhas de Kart. A tradicional prova será realizada pela primeira vez no Kartódromo Ayrton Senna, localizado no complexo do Autódromo de Interlagos, dia 30 de janeiro.

"Já estivemos no Kartódromo da Granja Viana, no Beto Carrero, em Limeira e agora, pela primeira vez, realizaremos a prova em Interlagos, graças à ajuda da prefeitura e do autódromo. Gostaria de agradecer a todos pelo esforço na organização para fazermos essa prova bacana", afirma Felipe Giaffone, proprietário do KGV (Kartódromo Granja Viana) e um dos organizadores da prova.

"A cidade de São Paulo fica muito feliz em poder receber este grande e histórico evento aqui em nosso kartódromo de tantas histórias, então podem contar com nosso apoio, tanto na prefeitura, quanto na câmara", endossa o vereador Rodrigo Goulart.

Prova mais tradicional do kartismo brasileiro, as 500 Milhas já estão com inscrições abertas, com valor de R$ 6.200,00 à vista por equipe ou R$ 6.500,00 a prazo. Os valores incluem o aluguel de motor. Um segundo lote será disponibilizado em dezembro, no valor de R$ 6.500,00 à vista.

Além dos pilotos consagrados, o grande charme das 500 Milhas de Kart é justamente as batalhas com os amadores. "As 500 Milhas de Kart serão um grande evento para o autódromo, mas especialmente para o Kartódromo Municipal Ayrton Senna. Parabéns, Felipe Giaffone, muito bom receber todos aqui", diz Marcelo Shan, o administrador do autódromo.

Assim como aconteceu na edição 2020, a próxima edição da prova será com duração de 500 km. "Nossa 25ª edição será uma prova de 500 km, o que corresponde a cerca de 7 horas, mas estamos batalhando para que as próximas edições sejam de 12 horas com as 500 milhas tradicionais", revela Marcello Hirsch, diretor do KGV.