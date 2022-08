Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Que a Copa do Mundo é um grande evento, isso não podemos negar. Desde a sua primeira edição em 1930, conta com grandes marcos históricos, tanto para o futebol quanto para a sociedade.

continua após publicidade .

Sendo assim, listamos aqui os 3 grandes momentos da Copa do Mundo nas últimas décadas. Para saber mais sobre o tema, acompanhe este artigo até o final.

3 grandes momentos da Copa do Mundo nas últimas décadas

continua após publicidade .

Para compor a nossa lista de grandes momentos, escolhemos as datas de 1958, 1966 e 2018, as quais marcaram a história do futebol.

Revoluções tecnológicas na Copa do Mundo

Outro ponto muito importante quando falamos de futebol são as transformações tecnológicas e aplicações das tecnologias no futebol, tanto dentro quanto fora do campo.

continua após publicidade .

Uma das primeiras revoluções que podemos citar aqui é o uso da internet para transmitir e promover o acesso online aos jogos de futebol.

Com a internet, os canais fechados foram perdendo espaço e se reinventando, abrindo espaço para os serviços de streaming e as transmissões dos jogos em tempo real, que se popularizaram com as casas de apostas, que é outra grande tendência do mundo atual.

De modo geral, as casas de apostas esportivas possibilitam tanto os ganhos financeiros quanto a possibilidade de acompanhar as notícias e os palpites Copa do Mundo, onde o torcedor pode escolher as seleções e jogos favoritos, acompanhando-os em tempo real.

continua após publicidade .

O mais interessante dessa tecnologia é que ao mesmo tempo que o torcedor faz os seus palpites sobre os jogos, é possível acompanhar os prognósticos e resultados dos jogos, tornando a Copa um grande evento em todos os sentidos.

Além dessa tecnologia, as últimas Copas do Mundo contaram com outras tecnologias, como por exemplo, o uso de drones em campo, câmeras suspensas e visão 3D, uso de relógios inteligentes e o tão famoso VAR, que foi implementado em campo em 2018.

continua após publicidade .

A grande virada no Mundial de 1958

Vamos começar a nossa lista de grandes momentos da Copa do Mundo com as grandes viradas, e em especial, na Copa de 1958, que foi o evento que revelou o grande talento de Pelé ao Mundo, o jogo foi marcado por grandes emoções e viradas em campo. Neste ano, o jogo foi realizado na Suécia, que jogou em casa, recebendo o Brasil.

A pressão do jogo foi imensa, e a Suécia começou goleando o Brasil com apenas 3 minutos de jogo, fazendo uma grande pressão na seleção brasileira.

continua após publicidade .

Porém, a seleção não se deixou render, e Didi, um dos grandes líderes da época, mostrou tranquilidade e movimentação no meio-campo, empatando o jogo.

No final, a seleção brasileira ganhou a partir com um placar de 5 a 2, dando uma grande virada e colocando esse jogo no ranking dos jogos históricos da Copa do Mundo.

União das nações africanas pela participação da Copa de 1966 e contra o Apartheid

O futebol anda lado a lado com a história do mundo e com grandes causas sociais, e um grande exemplo disso foi a Copa de 1966.

Nesta Copa, 16 seleções foram classificadas para a competição, e devido a todo o contexto social da época, já que a FIFA era uma instituição majoritariamente europeia, o que fez com que os países africanos se unissem para buscar a mudança de algumas regras da Copa.

Em meio ao regime do Apartheid, a FIFA passou uma série de pressões por parte das seleções africanas, que promoveram protestos, boicotes e paralisações em prol das mudanças das sanções esportivas e políticas.

Todavia, a FIFA baniu a seleção da África do Sul de todas as competições organizadas e que envolviam a seleção até a década de 1990, que foi marcado pelo fim do regime de segregação.

E você, lembra de algum grande momento desse evento mundial tão famoso?

Siga o TNOnline no Google News