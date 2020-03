Confederações esportivas suspendem atividades pelo país

Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que se alastra pelo país, as Confederações Brasileiras de Automobilismo (CBA) e de Desportos Aquáticos (CBDA) suspenderam a partir desta segunda (16) todos os eventos e atividades em território nacional. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde (MS), divulgados no domingo (15), o Brasil registra 200 casos confirmados de Covid-19 e outros 1.913 suspeitos.

A CBA publicou um comunicado oficial em seu site anunciando a paralisação de todas as provas automobilísticas no país por tempo indeterminado. A entidade afmou que a resolução levou em conta as recomendações do MS e das Secretarias Estaduais da Saúde, e tem como objetivo evitar a exposição de todos que trabalham com a modalidade e o público em geral.

Na mesma linha, a CBDA divulgou nota oficial em seu site, determinando a suspensão do calendário de competições nacionais e regionais, por 21 dias, como forma de conter a expansão do Covid-19. As competições programadas até 6 de abril terão novas datas de realização, ainda a ser definidas.

Ontem (15) a Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) também publicou comunicado cancelando eventos chancelados pela entidade - a partir desta segunda-feira (16) até o próximo dia 31 de março - com o objetivo de limitar a dispersão do novo coronavírus. A CBH também ressaltou no documento que “desencoraja a realização de evento hípicos neste período” e fez uma série de recomendações às instituições que mantiverem as disputas sem chancela da entidade.