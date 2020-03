Atleta araponguense vence primeira etapa de duathlon em João Pessoa, na Paraíba

O atleta araponguense Décio Félix foi campeão brasileiro da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Duathlon, que aconteceu no domingo (8), em João Pessoa, na Paraíba. O araponguense foi campeão na categoria 45/49 anos, percorrendo 7.5 km de corrida e 20 km de bike, em 1 hora, 8 minutos e 36 segundos.

O campeonato terá mais três etapas: Recife, Caiobá e São Paulo. “A prova foi bem difícil, pois competi com atletas de alto nível, além do intenso calor do Nordeste. Desgaste físico foi forte, não estamos acostumados aqui no Paraná”, comemora.