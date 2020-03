Final de semana marca conquistas para o esporte araponguense

O último final de semana foi de grandes conquistas para o esporte araponguense.

Na modalidade de ciclismo, em duas competições distintas, os atletas de Arapongas novamente foram destaque, e conquistaram sete medalhas ao todo. Na cidade de Santa Izabel, na 1º Etapa do Ranking Noroeste de Ciclismo, válido pelo Ranking Brasileiro e estadual de Mountain Bike, os atletas conquistaram seis medalhas, destaque para os ciclistas Matheus e Bruno da Escolinha de Ciclismo de Arapongas.

Confira a Classificação:

Categoria Pro

C1 - 5°lugar Alziro Bassani

Categoria Sport

Sub 22 - 2°lugar Gustavo Henrique

Sub 55 - 2°lugar Reinaldo Gussi

Sub 60 - 3°lugar Adaury Moreira

Categoria Ligth

2°lugar - Matheus Constantino

3°lugar - Bruno Eduardo

4º GP Rubiácea de Ciclismo

No 4º GP Rubiácea de Ciclismo, realizado na cidade de Joaquim Távora/SP, o ciclista Rony Raufher da Silva Categoria Sénior A, conquistou o primeiro lugar. Já na modalidade de handebol, aconteceu no período de 05 a 08 de março, no município de Cascavel, a Paraná Handebol Cup. A competição é considerada uma das mais tradicionais competições de base promovida pela Liga de Handebol do Paraná (LHPR) e abre oficialmente a temporada 2020 da modalidade.

Na ocasião a equipe sub 13 masculina de handebol, sob o comando do técnico desportivo Levi Xavier, sagrou-se vice-campeã da competição.