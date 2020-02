Ciclistas araponguenses são destaque na 14ª Volta do Futuro e 9ª Volta Feminina

Aconteceu no último final de semana, na cidade de São Carlos, em São Paulo, a 14ª Volta do Futuro e 9ª Volta Feminina, considerados os mais importantes na categoria. Ambos os eventos contaram com a participação de aproximadamente 400 ciclistas de todo o território nacional.

Os ciclistas araponguenses se destacaram mais uma vez na competição. Entre os destaques estão os atletas Gustavo Henrique e Júlia Maria Constantino.

Confira a classificação:

Júlia Maria Constantino

1ª etapa // Circuito - 2ª colocação

2ª etapa // CRI – Campeã

3ª etapa // Chibarro - 3ª colocação

4ª etapa // Montanha - 3ª colocação

3ª lugar na geral na Volta Feminina

Gustavo Henrique - Categoria JR

2ª etapa // CRI - 2ª colocação

3ª etapa // Chibaro - 4ª colocação

4ª etapa // Montanha - 8ª colocação

Vice-campeão geral da Volta do Futuro

Bruno Eduardo - Categoria Infanto Juvenil

2ª etapa // CRI - 8ª colocação

3ª etapa // Chibarro - 8ª colocação

4ª etapa // Montanha - 9ª colocação

9ª colocação geral

Mateus Constantino – Categoria Infanto Juvenil

2ª etapa // CRI - 9ª colocação

3ª etapa // Chibarro - 10ª colocação

4ª etapa // Montanha - 11ª colocação

10ª colocação geral