Antony sofre lesão, deixa treino do São Paulo e vira dúvida

O treinador Fernando Diniz pode ter problemas para a partida contra a Ponte Preta, neste domingo (01), no estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O atacante Antony deu um susto na comissão técnica do São Paulo nesta quarta-feira (26), ao deixar o treinamento mais cedo por conta de um choque, que resultou em um entorse no tornozelo esquerdo, no coletivo em campo reduzido no CT da Barra Funda.

Antony sofreu a pancada durante a atividade em uma dividida com Fabinho, recém-promovido do time sub-20. O futuro atacante do Ajax - irá para a Holanda no meio deste ano - foi travado pelo seu companheiro de equipe no momento em que tentou finalizar e prontamente foi ao chão.

O atacante ainda voltou ao treinamento após o primeiro atendimento dos médicos, mas deixou a atividade pouco tempo depois, antes de seu término. Antony saiu do campo andando com dificuldades e já colocou uma bota para imobilizar o local. Ele iniciou tratamento no Reffis, mas inicialmente não há previsão para fazer exames.

Antony foi vendido ao Ajax recentemente e só sairá no final de junho. Independentemente de uma eventual lesão mais grave, o São Paulo considera o negócio fechado e sem volta, pois o jogador fez um seguro que garante a transferência. Justamente para fazer esse seguro que ele ficou fora do clássico contra o Corinthians, no último dia 15. O atacante voltou a atuar na goleada por 4 a 0 sobre o Oeste, no último sábado, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Juanfran, por sua vez, sequer apareceu no campo nesta quarta-feira. No treinamento da última terça, o lateral-direito espanhol já havia deixado a atividade um pouco mais cedo que os demais após virar o pé e fez um trabalho complementar na academia.

Arboleda, liberado pela diretoria para resolver questões pessoais envolvendo a sua filha, no Equador, também deve retornar aos treinamentos nesta quinta-feira. O zagueiro ficou ausente das duas primeiras atividades da semana, mas não deve ser desfalque para Fernando Diniz.