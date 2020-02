Atletas de Apucarana se destacam em campeonato de tênis em Maringá

Apucaranenses se destacaram na 1ª Copa Certezza, um FPT1000 de grandes proporções, na Tennistorm, em Maringá. O evento aconteceu entre os dias 5 e 9 de fevereiro, e reuniu mais de 240 tenistas da região em quadra.



Os premiados foram: Bruno Yoshida, de Apucarana, vice-campeão na categoria 3MA; Vamberto Bonfim, vice-campeão da classe 4MC; e Vinícius Siqueira, campeão da classe 3MB (foto).

O campeonato contou com premiação de R$6 mil, distribuída entre os vencedores. “O evento teve alto nível de disputa, o que indica que 2020 será um ano superior tecnicamente nas quadras do Paraná”, comenta Leonardo Oliveira, diretor de esportes do Country Club de Apucarana, onde os atletas treinam.