Flamengo e Fluminense disputam segundo clássico de 2020 nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (12), tem Fla x Flu no Maracanã, o segundo clássico entre as equipes este ano. No primeiro duelo, o tricolor superou o rubro-negro por 1 a 0, com um gol de calcanhar do meia Nenê. O jogo é válido pelas semifinais da Taça Guanabara, e, por ter melhor campanha, o Fluminense tem a vantagem do empate para avançar na competição.

“É clássico, se ficar lá atrás é pior, tem que jogar. Essa é a característica que criamos desde a pré-temporada, vamos procurar o gol. Se tiver que pensar na vantagem será no final do jogo”, declarou o lateral tricolor Gilberto.

Aos 26 anos, o lateral-direito também falou sobre o veterano Nenê, que segue atuando em alto nível aos 38 anos de idade. “Exemplo de atleta. Para nós, que estamos chegando perto dos 30, para mim ainda falta muito”, brincou o jogador.

Diferente do primeiro clássico, o Flamengo vai jogar nesta quarta com todas as estrelas do elenco. O treinador Jorge Jesus vai ter uma maratona de decisões a partir de agora. Depois do Flu, o rubro-negro encara, em Brasília, o Athletico-PR pela final da Supercopa do Brasil. Em seguida, viaja para o Equador, onde tem o Independiente Del Valle (Equador) pela frente no primeiro jogo da final da Recopa Sul-americana.

O jogo acontece no estádio do Maracanã, a partir das 20h (horário de Brasilia).