Seleção brasileira feminina de basquete fica fora das Olimpíadas 2020

A seleção brasileira de basquete feminino foi derrotada neste domingo (09), pela seleção australiana por 86 a 72 e está fora dos Jogos de Tóquio-2020. O Pré-Olímpico foi disputado em Bourges, na França.

Antes, o time comandado pelo técnico José Neto sofreu derrotas para as seleções de Porto Rico e França. Mesmo se apresentando de maneira superior no jogo deste domingo, a oscilação em alguns períodos da partida, além da eficiência e do forte jogo coletivo da Austrália, foram determinantes para o resultado.

Esta é a primeira vez que o Brasil fica fora da Olimpíada, desde Barcelona em 1992.







Com informações Terra.