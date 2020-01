Palmeiras vence Juventude e fatura bicampeonato na Copa Santiago

O Palmeiras conquistou neste domingo (26) o bicampeonato na 32ª ediçaõ da Copa Santiago de Futebol Juvenil diante do Juventude, no estádio Alceu Carvalho, em Santiago (RS). O gol de cabeça que definiu o jogo saiu aos 43 minutos do segundo tempo, marcado pelo zagueiro Daniel Alves. O bi conquistado hoje (26) teve gosto especial para os alviverdes: no ano passado o Verdão disputou a final com outro time gaúcho, o Grêmio, mas acabou perdendo o título na cobrança de pênaltis. Em 2018 o Verdão foi campeão pela primeira vez ao vencer o Coritiba.

Campanha Palmeirense

O Verdão paulista chegou invicto à decisão deste domingo (26), com seis vitórias e dois empates ao longo de toda a competição, que reuniu 18 times (oito brasileiros, dois uruguaios, um peruano e um paraguaio) .Chegou a enfrentar o Juventude na quarta rodada da fase de grupos, pela chave B, numa partida que terminou empatada em 0 a 0. O time paulista terminou a fase classificatória na liderança do grupo B, com 11 pontos, enquanto o Juventude avançou em terceiro lugar na chave, também com 11 pontos.

Nas quartas de final, o Verdão, comandado pelo técnico Hamilton Mendes Conceição Filho, despachou o Figueirense (3 a 0), e nas semifinais eliminou o Internacional com vitória por 2 a 1. O time paulista encerra a competição com 12 gols marcados, e apenas três sofridos. O artilheiro da Copa Santiago também é do Palmeiras: o zagueiro Luan balançou a rede cinco vezes.

Jogo

A partida começou sonolenta, com a equipe do Juventude plantada no campo de defesa, não dando chances para o ataque palmeirense. Depois da pausa para hidratação, o Verdão passou a tomar conta do jogo e deu trabalho ao goleiro Marlon. Aos 28 minutos, Luan arriscou de longe e Marlon espalmou para fora. Nos minutos finais, mais sufoco do Juventude: aos 36 minutos Renan soltou uma bomba de fora da área, Marlon desviou e a bola ainda bateu no rodapé da trave antes de sair. Dois minutos depois, outro susto: Pablo Juan finalizou e Marlon fez grande defesa.

O segundo tempo foi eletrizante, com as duas equipes partindo para o tudo ou nada. Aos sete minutos, Vitinho (Victor Hugo) arriscou de fora da área mas a bola passou por cima do gol de Marlon. Aos 14 minutos, foi a vez do goleiro Matheus, do Juventude, salvar um chute cruzado venenoso do lateral direito Nicolas. Nos minutos finais, o Juventude pressionou no ataque: Marlon quase marcou de cabeça aos 25 minutos, depois foi a vez de Matheus soltar uma bomba e, por fim, aos 37 minutos Nelson perdeu uma ótima chance. A definição da partida veio nos acréscimos, aos 43 minutos, com o volante Bartolomeu cruzando pela esquerda, na medida para Daniel Alves, de cabeça, garantir a vitória e o bicampeonato para o Palmeiras. Festa paulista no gramado do Alceu Carvalho.

Copa Santiago

Você pode rever as partidas da Copa Santiago aqui.

Ficha Técnica

Domingo, 26 de janeiro de 2020

PALMEIRAS X JUVENTUDE

Competição: 32ª Copa Santiago de Futebol Juvenil

Local: Alceu Carvalho, em Santiago (RS)

Palmeiras: Mateus, Miticov, Naves, Daniel Alves, Fábio, Renan, Victor Hugo (Leonardo Zabala), Lucas Eduardo (Bartolomeu Barbosa), Luan, Juninho (Robson) e Pablo Ruan (Marcio). Técnico: Hamilton Mendes Conceição Filho.

Juventude: Marlon Ribeiro de Campos, Deivid, Yuri, Davi Basso, Sobral, Neto (Nicolas Arno Luft), Theylor (Galo), Arthur (Henrique), Thobias (Júlio), Kelvi (Luis Fernando), Dudu. Técnico: Roberto Maschio Júnior.

Gol: primeiro tempo:43 minutos (Daniel Alves)