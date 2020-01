Goleiro Bruno é liberado pela justiça e vai jogar no MT

O goleiro Bruno, de 35 anos, foi liberado pelo Ministério Público de Minas Gerais nesta segunda-feira para se mudar e, consequentemente, aceitar a proposta do Clube Esportivo Operário Várzea-grandense, time da região metropolitana de Cuiabá.

A decisão da transferência foi emitido pelo juiz Tarciso Moreira de Souza, da Vara de Execução em Meio Aberto e Medidas Alternativas da Comarca de Varginha (MG). O Atleta foi condenado a mais de 20 anos de prisão por participação na morte de Eliza Samudio, mãe de seu filho,em 2010, e cumpre pena em regime semiaberto em Minas Gerais.

A transferência de Bruno gerou repercussão negativa nas redes sociais e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso (CEDM/MT) que afirmou que Bruno tem o direito de recomeçar a vida, mas não em uma posição de ídolo. A jornalista Jéssica Senra, do Bahia Meio Dia, programa da TV Bahia, afiliada da Globo, teve a mesma posição do CEDM ao criticar uma possível transferência do goleiro para o Fluminense de Feira.

SÉRIE SOBRE BRUNO

A Globo tem sido criticada por alguns torcedores após ser confirmado pela autora Amora Mautner a série sobre o Caso Bruno, ex-goleiro do Flamengo. Embora os ajustes para a série ainda estejam no início, a ideia é que a atriz Vanessa Giácomo seja a escolhida para viver Eliza Samudio, que foi brutalmente assassinada.

A Netflix, segundo o jornalista 'Léo Dias', também fez uma oferta enorme para poder realizar a série em sua plataforma. Inclusive, uma oferta que, financeiramente, foi superior à proposta da Rede Globo, que acabou levando a melhor na disputa.