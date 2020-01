Florida Cup: Corinthians e Palmeiras começam 2020 nesta quarta

Tem quem goste e também quem reprove, mas a Florida Cup chega a sua 6ª edição em 2020 e terá a dupla paulista Corinthians e Palmeiras como protagonista. O primeiro a entrar em campo no torneio amistoso nos Estados Unidos será o time alvinegro, nesta quarta-feira (15), a partir das 20h (horário de Brasília).

Este será o primeiro compromisso de Tiago Nunes à frente do Corinthians. O adversário de estreia é o New York City. No sábado (18), a equipe enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, às 19h30.

Assim como o comandante do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo terá sua primeira missão com o Palmeiras nesta quarta-feira (15). A estreia do time alviverde será diante do Atlético Nacional, da Colômbia, a partir das 22h30. O outro adversário do Alviverde na competição será o New York City, no duelo que está marcado para sábado.

Embora a competição tenha a dupla paulista, os arquirrivais não se enfrentarão. O campeão será aquele que somar mais pontos nos confrontos contra os times estrangeiros.

Veja a tabela de jogos da Florida Cup 2020:

Quarta-feira (15) 20h – Corinthians x New York FC22h30 – Palmeiras x Atlético Nacional

Sábado (18) 16h – New York FC x Palmeiras19h30 – Atlético Nacional x Corinthians





Com informações Metrópoles.