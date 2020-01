Corinthians desembarca nos EUA para disputa da Florida Cup, veja os relacionados

O Corinthians já está nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. A delegação desembarcou em Orlando, no estado da Flórida, na noite deste domingo. O primeiro compromisso de Tiago Nunes com a equipe será na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o New York City. No sábado, a equipe enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, às 19h30.

Com contrato renovado até 2022, o volante Gabriel reforçou a importância do torneio durante a pré-temporada da equipe. Esta é a quinta participação alvinegra no torneio - as outras foram em 2015, 2016, 2017 e 2018.

"Sou a favor, sempre que vim com o Corinthians fomos bem recebidos, fizemos boas participações, é bom estar com o grupo fechado, alguns jogadores novos vão se ambientar ao elenco, ao jeito de cada pessoa, gosto de vir jogar esse torneio. Queremos começar o ano com o pé direito", disse, em entrevista ao SporTV.

Ao todo, 27 jogadores foram relacionados para a viagem. Pedrinho (Brasil) e Araos (Chile) estão com suas respectivas seleção para a disputa do Pré-Olímpico e são desfalques. Outra baixa no grupo é o lateral Michel Macedo, que ficou em São Paulo para fazer trabalhos físicos.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para a Florida Cup:

Goleiros: Cássio, Walter, Filipe e Matheus Donelli;

Laterais: Fagner, Sidcley e Lucas Piton;

Zagueiros: Gil, Pedro Henrique, Bruno Méndez, Léo Santos, Marllon e Danilo Avelar;

Volantes: Gabriel, Richard, Cantillo, Camacho e Ramiro;

Meias: Luan e Mateus Vital;

Atacantes: Boselli, Vagner Love, Gustavo, Everaldo, Janderson, Davó e Madson.