Corinthians fecha empréstimo do lateral Sidcley, do Dínamo de Kiev

O Corinthians acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Sidcley na tarde deste sábado (4), após semanas de negociações com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O jogador de 26 anos chega por empréstimo de uma temporada ao Timão, com opção de compra ao término do vínculo. O Alvinegro pagará cerca de 600 mil euros (R$ 2,7 milhões) pelo empréstimo. O jogador deve assinar o contrato na segunda-feira, data da reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava.

O valor, no entanto, não será pago diretamente ao clube ucraniano. A ideia da diretoria é dividir o valor da negociação nos salários do lateral-esquerdo. Por conta da operação, os europeus receberão diretamente do jogador e seus representantes.

Sidcley foi campeão paulista em 2018 pelo Timão, em breve passagem por empréstimo, quando foi cedido pelo Athletico-PR. Fez 27 partidas e marcou três gols. O jogador sempre foi a primeira opção da diretoria para a vaga de lateral-esquerdo. Ele disputará posição com Danilo Avelar e Carlos Augusto, que desperta o interesse de clubes italianos.

Além do lateral, o Corinthians já acertou com o meia-atacante Luan, ex-Grêmio. Cantillo, que está no Junior Barranquilla também está muito próximo de chegar ao Timão.





Com informações Lance.