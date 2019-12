Morreu ontem (23) em Apucarana, o comentarista esportivo Alcides de Sousa Ribeiro, de 80 anos. Ele foi velado na capela mortuária central de Apucarana e o sepultamento foi hoje no Cemitério da Saudade. Alcides trabalhou na Rádio Cultura AM na década de 80 e comentava os jogos do Apucarana Atlético Clube e fez o programa “A Marcha do Dragão”.