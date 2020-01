Equipe de Apucarana é bi-campeã da Prova São Silvestrinha em SP

Apucarana teve uma excelente participação na 26ª Prova Pedestre São Silvestrinha, disputada no último dia 22, em São Paulo. A equipe conquistou o bi-campeonato no geral da categoria menores, uma vez que também foi campeã no ano passado. A competição, que reuniu milhares de atletas na faixa etária de 4 a 17 anos, foi realizada no Memorial da América Latina, com início às 8h30.

A equipe de Apucarana foi campeã com quatro primeiros lugares, quatro segundos e dois terceiros lugaresO grupo foi composto por atletas das escolas municipais e da Secretaria Municipal de Esportes, dirigida pela secretária Jossuela Pinheiro, contando com total apoio da gestão Beto Preto e Júnior da Femac.

Os resultados finais serão divulgados pela organização apenas na semana que vem, porém as classificações parciais da equipe apucaranense foram as seguintes: Categoria 7 anos masculino:1- Luís Renato, Escola Joaquim Vicente de Castro. Categoria 8 anos masculino: 1- Kawan Vitor, Escola Karel kober; e 2- Edward Vitor, Escola Karol kober. Categoria 8 anos feminino: 3- Ana Beatriz, Esc. Brazil Camargo; e 5- Yasmin Maria Vauna, Esc. Vereador José Ramos. Categoria 9 anos masculino: 2- Braian Matias, Esc. Durval Pinto; 3- Rômulo Ramos, Esc. Durval Pinto; e 5- Antony Henrique, Esc. Idalice Prates.Categoria 9 anos feminino: 2- Isabela Santos, Esc. Marta Pereira; 5- Mariane Lopes, Esc. Plácido de Castro; 10 - Vitória Rafaely, Esc. Marilda NolliCategoria 10 anos masculino: 1- Felipe Gabriel, Esc. Presidente Médici; 2- Yohan Gabriel, Esc. Durval Pinto.Categoria 10 anos feminino: 4- Andrelize Vitória, Esc. Durval Pinto; 6- Isabela Vitória, Esc. José de AlencarCategoria 11 anos masculino: 1- Pedro Henrich, Sec. de Esportes; 6- Leandro Batista, Esc. Presidente Médici.Categoria 11 anos feminino: 4- Jady Maria Neves, Sec. de Esportes; 5- Gabrielli dos Santos, Esc. Durval Pinto. Categoria 12 anos masculino: 10- Samuel Silva e 11- Thaliz Marioto. Categoria 12 anos feminino: 4- Maria Eduarda, Sec. Esportes; 6- Anny Beatrix; e 8- Raissa Marioto.Categoria 13 anos masculino: 3- Guilherme Henrique, Sec. de Esportes; 7- José Vitor, Sec.de Esportes; 9- Clayton Gomes, Sec. de Esportes. Categoria 13 anos feminino: 7- Luiza Freitas.

A secretária de Esportes, Jossuela Pinheiro, elogiou o empenho de todos os atletas e o trabalho realizado pela equipe técnica. Do mesmo modo, agradeceu o apoio do prefeito Junior da Femac e do ex-prefeito Beto Preto pelo incentivo ao esporte.