Flamengo é recepcionado com festa na chegada ao aeroporto rumo ao Mundial

O Flamengo foi recepcionado por centenas de rubro-negros na chegada ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro para embarcar para o Catar. A chegada foi nos braços da torcida, que foi em grande número ao terminal de cargas do Galeão. O avião decolou às 17h35, com uma hora de atraso.

A previsão é que o Flamengo chegue a Doha às 11h30 desde sábado no horário local (5h30 de Brasília). Três treinos estão previstos no Catar até a estreia contra o vencedor de Al Hilal x Espérance, terça-feira, às 14h30 (de Brasília).

A decisão do Mundial de Clubes ocorre no sábado (21).

Ao contrário do embarque para Lima, no entanto, a festa foi mais organizada nesta sexta-feira. Para tentar minimizar transtornos, foi feito um planejamento pelo clube junto com as autoridades. Houve reforço de policiamento na saída dos ônibus da delegação, no Ninho, até a entrada do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador.

Com informações GE.