São Paulo vence e está na fase de grupos da Libertadores

Em partida realizada no Morumbi, o São Paulo derrotou o Internacional nesta quarta (4), por 2 a 1 em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória do time paulista começou a ser construída aos 15 minutos de partida, quando Igor Gomes tocou em profundidade para Antony, que domina e toca na saída do goleiro Marcelo Lomba.

O São Paulo chega ao 2 a 0 aos 3 minutos do segundo tempo. Antony puxa contra-ataque rápido, deixa dois defensores do Internacional para trás e toca para Vitor Bueno só finalizar.

Porém, aos 24 minutos da etapa final o Internacional conseguiu o seu gol de honra. O peruano Guerrero chuta forte, Tiago Volpi defende parcialmente e Guilherme Parede aproveita para marcar.

Com este triunfo o São Paulo garante a classificação para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Empate no Maracanã

O Fluminense recebeu o Fortaleza no estádio do Maracanã. As equipes realizaram uma partida muito movimentada. Mas o placar terminou igualado sem gols.

CSA rebaixado

Em jogo disputado na Arena Condá, a Chapecoense derrotou, por 3 a 0, o CSA, que acabou rebaixado para a série B.

A equipe da casa abriu o placar com 1 minuto de bola rolando com o meia Gustavo Campanharo, que acertou um belo chute.

O 2 a 0 veio aos 13 minutos da etapa final, quando o atacante Arthur Gomes finalizou de dentro da área após receber passe de Eduardo.

Aos 33 o zagueiro Maurício Ramos aproveitou cobrança de escanteio para marcar de cabeça e dar números finais à partida.

Na próxima quinta acontecem mais 4 jogos, com destaque para o confronto entre Flamengo e Avaí, a partir das 20h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã.