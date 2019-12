Alisson é eleito o melhor goleiro do mundo em 2019

Com atuações decisivas pelo Liverpool na campanha que levou o time inglês ao título europeu neste ano, o brasileiro Alisson foi eleito pela revista France Football como o melhor goleiro do mundo na temporada 2018/2019. O jogador, titular da seleção brasileira, se tornou o primeiro arqueiro vencedor do Troféu Yashin, criado neste ano.

Ele levou a melhor sobre o alemão Marc-Andre Ter Stegen, do Barcelona e também seu compatriota e companheiro de seleção brasileira Ederson, do Manchester City, segundo e terceiro colocados no prêmio.

Com 27 anos, o goleiro revelado no Internacional teve uma temporada inesquecível. Depois de ser comprado pelo Liverpool junto à Roma por 72 milhões de euros, ele ajudou seu clube a se sagrar campeão da Champions League e também a seleção a vencer a Copa América.

"É uma grande honra estar aqui, com grandes jogadores, homens e mulheres. O Lewandowski sempre torna a nossa vida mais difícil, é verdade. Mas queria agradecer minha família, minha mulher, meus pais no Brasil. Venci a Champions League em 2019, não me sinto sortudo, me sinto abençoado. Queria também agradecer aos meus companheiros de equipe e todos do staff do Liverpool", comentou o goleiro após a premiação.

Wojciech Szczesny (Juventus), Samir Handanovic (Inter de Milão), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Jan Oblak (Atlético de Madri, Hugo Lloris (Tottenham) e Andre Onana (Ajax) também estavam entre os indicados.

Com informações R7.