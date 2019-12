Brasileiro: Chapecoense perde para Botafogo e acaba rebaixada

Mesmo jogando na Arena Condá, a Chapecoense foi derrotada por 1 a 0 pelo Botafogo nesta quarta (27) e acabou rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2020.

Já para a equipe carioca, a vitória no jogo válido pela 35ª rodada do Brasileiro foi importante para se afastar da zona do rebaixamento.

O gol da vitória do Botafogo saiu aos 8 minutos do segundo tempo, quando João Paulo tocou em profundidade para o atacante Rhuan, que tocou por cobertura para vencer o goleiro João Ricardo.

Vitória do Goiás

Já o Goiás foi a Porto Alegre e derrotou o Internacional por 2 a 1 e entrou de vez na luta por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores.

A vitória do esmeraldino começou a ser construída aos 14 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Rafael Moura aproveitou bola que sobrou, após bate e rebate na área, para vencer o goleiro Marcelo Lomba.

Aos 26 minutos da etapa final o Goiás ampliou com um golaço de Michael, que deixou dois zagueiros para trás em rápido contra-ataque.

O Inter ainda conseguiu descontar com gol de cabeça do peruano Guerrero aos 32, mas o Goiás segurou a vitória de 2 a 1 até o final.