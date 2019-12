CSA e Flu fazem jogo de quase vida ou morte

CSA e Fluminense se enfrentam nesta segunda, às 20 h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. Os dois times estão na Zona do Rebaixamento (Z4), mas apenas o Tricolor carioca pode deixar esta incômoda posição caso vença, ou empate com a equipe alagoano.

O time carioca treinado por Marcão soma 35 pontos e está apenas um ponto do Cruzeiro, primeiro clube fora do Z-4. Como o Fluminense possui nove vitórias, duas a mais que a Raposa (sete), um empate é suficiente para deixar o Tricolor junto dos clubes assegurados na série A, após o fim desta 34ª rodada do Campeoanto Brasileiro.

Rádio Nacional:

O Fluminense tem apenas uma novidade na escalação da equipe que empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG. O lateral esquerdo Caio Henrique reassume a posição, após servir a seleção brasileira olímpica.

Marcão deve mandar a campo: Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Allan, Ganso e Daniel; Yoni González e Marcos Paulo.

Com 29 pontos na tabela, O CSA, treinado por Argel Fucks, acumula duas derrotas seguidas por 3 a 0, contra Vasco e Fortaleza. O juiz Luis Flavio de Oliveira (SP) será o árbitro de campo do duelo entre CSA e Fluminense.