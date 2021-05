Com gol e assistência de Firmino, Liverpool atropela Arsenal por 4 a 0

Continua após publicidade

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Baile, massacre, passeio. O Liverpool passou por cima do Arsenal sem piedade no Anfield, neste domingo (27). Diante de 53 mil torcedores, o time atropelou os rivais de Londres e venceu por 4 a 0. Irreconhecível, o Arsenal não esboçou reação e por pouco, graças a boas defesa de Pter Cech, não sofre uma goleada histórica.

O atacante brasileiro Roberto Firmino foi um dos destaques, principalmente no primeiro tempo, quando fez um gol de cabeça e deu a assistência para outro. Além de Firmino, marcaram para o Liverpool o senegalês Sadio Mané, o egípcio Moahmed Salah e o inglês Daniel Surridge.

Jogando em casa, o Liverpool propôs um jogo de pressão desde o começo e não deu chance para o Arsenal se recompor depois de cada ataque. Firmino abriu o placar ao completar com estilo um cruzamento da direita: uma cabeçada consciente, para baixo, que venceu o goleiro e morreu no fundo da rede.

O mesmo Firmino teria uma participação importante logo depois, ao passar a bola para Mané invadir a área, cortar o zagueiro e chutar colocado no canto direito. O 2 a 0 ainda no primeiro tempo foi reflexo de um jogo dinâmico e de uma atuação coletiva horrível do Arsenal, e o Liverpool ainda teve chances de aumentar o placar antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, no rebote de um escanteio para o Arsenal a bola sobrou para Belerin, que era o último homem da defesa. Ele a deixou escapar e Salah arrancou com um campo livre pela frente. O egípcio teve calma para virar o corpo e tocar na saída do goleiro.

Sturridge, que tinha acabado de entrar, transformou o placar elástico em goleada, ao completar também de cabeça um contra-ataque rápido que contou com a participação de todo o setor ofensivo do Liverpool, que não contou com Philippe Coutinho, envolvido em uma possível negociação. O time agora é o vice-líder do campeonato, que está apenas começando, pelo saldo de gols.

Alex Sanchez, do Arsenal, foi substituído e acabou sendo visto sorrindo no banco de reservas, mesmo com o time já goleado, uma imagem que causou polêmica imediata nas redes sociais.

Firmino, também substituído, saiu de campo ovacionado pela torcida.

Ele se apresentará à seleção brasileira para os dois próximos jogos pelas eliminatórias à Copa do Mundo.