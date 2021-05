Suárez é suspenso por 2 jogos por incidentes após jogo do Barcelona

Continua após publicidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante uruguaio Luiz Suárez, do Barcelona, foi suspenso por dois jogos por causa dos incidentes depois da partida contra o Espanyol, na quarta-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Rei.

De acordo com o jornal "Marca", o árbitro do duelo relatou na súmula que Suárez provocou os jogadores rivais.

"Estou esperando vocês aqui. Venham aqui. Vocês são refugos", disse o uruguaio, de acordo com o árbitro do jogo.

O Barcelona informou em seu site oficial que vai recorrer da decisão.

"No recurso, vamos reiterar que o jogador, assim como ele explicou, não pronunciou as palavras ofensivas que foram atribuídas a ele na súmula da partida", afirmou o clube.

Se a punição for mantida, o atacante perderá a partida de volta contra o Espanyol e o jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei, caso o Barça avance.

Este foi o segundo duelo consecutivo entre Barcelona e Espanyol, que são rivais da Catalunha. No primeiro, na casa do Espanyol, o atacante brasileiro Neymar foi alvo de injúrias raciais de torcedores do time rival.