ATUALIZADA - Federer salva quatro match points e encara Djokovic na decisão

Da Redação

SÃO PAULO, SP - Número dois do ranking mundial, o suíço Roger Federer teve que salvar quatro match points para vencer o compatriota Stan Wawrinka por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (8-6), em duas horas e 48 minutos de partida, e garantir vaga na decisão das Finais da ATP, que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Na decisão, Federer vai encarar o sérvio Novak Djokovic, que venceu o japonês Kei Nishikori por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/0. Foi o primeiro set perdido pelo sérvio no torneio.

Mesmo que seja derrotado, Djokovic já garantiu a liderança do ranking da ATP. Ele assegurou a ponta após vencer os três primeiros jogos da fase de grupos da competição.

Federer e Djokovic já decidiram o título da competição em 2012, quando o sérvio levou a melhor.

Djokovic busca seu quarto título da competição, o terceiro seguido, enquanto Federer tenta a sétima conquista.