Sabrina Sato publica homenagem à filha, Zoe, no 1º aniversário

Sabrina Sato usou seu Instagram nesta sexta-feira, 29, para publicar um texto em homenagem ao 1º aniversário de sua filha com Duda Nagle, Zoe."Parabéns, meu amor! Deus nos abençoou com o maior presente da vida. Hoje, amanhã e sempre lutarei pela sua felicidade porque ver essa carinha linda sorrindo é a melhor coisa da vida", escreveu a apresentadora.Em outro momento, refletiu sobre a passagem do tempo: "Passei a noite inteira olhando para você ao meu lado dormindo e pensando em tudo que passamos nesse um ano.""Cada dia um aprendizado, uma novidade... O primeiro sorriso, a primeira gargalhada, o primeiro abraço, a primeira palavra, você mamando, comendo, engatinhando e tentando dar os primeiros passos...", continuou.