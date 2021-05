Jesus Luz faz sua primeira apresentação internacional em boate gay

Continua após publicidade

De contrato assinado com a Record Entretenimento, Jesus Luz embarcou para o Canadá para a primeira apresentação internacional de sua turnê como DJ. Nesse domingo ele tocou numa das maiores boates gays de Montreal, o Unity Club.



O namorado de Madonna chegou ao local por volta da meia-noite e não largou a taça de champanhe. No set, muitas músicas de seu futuro lançamento "From Light". De acordo com o site canadense "Hollywood P.Q.", o clube, que geralmente recebe algo em torno de mil pagantes, teve apenas 350 convites vendidos.



Por outro lado, o DJ fez bastante sucesso entre o público gay que conferiu a apresentação. Bastante animado, Jesus dançou o tempo todo. Esta semana ele ainda embarca para Lisboa, onde lançará seu single "We Came From Light".