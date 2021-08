David Guetta e Steve Aoki tocarão no Tomorrowland brasileiro

Da Redação

SÃO PAULO, SP - David Guetta, Steve Aoki, Hardwell e Blasterjaxx são algumas das atrações anunciadas nesta segunda (2) pela organização do festival de música eletrônica Tomorrowland para sua edição brasileira.

O festival acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de maio de 2015, em Itu, no interior de São Paulo.

Também participarão do festival Armin Van Buuren, Steve Angello, Yves V, W&W e Dyro, entre outros.

O Tomorrowland foi criado em 2005, na Bélgica. Em sua primeira passagem pelo Brasil, teve seus 180 mil ingressos esgotados em três horas.