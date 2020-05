Polícia Civil do Paraná seleciona para 400 vagas que pagam até R$ 18 mil

Confira 34 concursos públicos com inscrições abertas e oportunidades em todas as regiões do Brasil.

Sul e Sudeste

SP – Centrais de Abastecimento de Campinas – Ceasa

São 12 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.310,79 reaisInscrições: até 6 de maio pelo site do Nosso Rumo

SP – Prefeitura de Mairinque

São 116 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para procurador jurídico.

Salário: até 6.398,70 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Pedregulho

São vagas de nível médio e superior para agente de saúde, contador e médico da família.

Salário: até 9.151,91 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site

SP – Prefeitura de Diadema

São 127 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para bibliotecário, biólogo, arquiteto, engenheiro agrônomo, médico veterinário, procurador, professores, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 7.463,78 reais

Inscrições: até 30 de maio pelo site

SP – Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo

São 108 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.748,10 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Quadrix

SP – Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro

São 28 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para médicos, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal.

Salário: até 10.663,50 reais

Inscrições: até 11 de junho pelo site do Instituto Mais

RJ – Prefeitura de São Gonçalo

São 251 vagas de nível médio e superior. Com oportunidades para analista de contabilidade, analista de engenharia de segurança do trabalho, analista de engenharia de tráfego, analista de engenharia de transporte, analista de planejamento e orçamento, analista processual e médico do trabalho.

Salário: até 5.113,61 reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site do selecon

RJ – Prefeitura de Piraí

São 5 vagas de nível superior para médicos.

Salário: até 5.789,52 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site

MG – Prefeitura de Santa Vitória

São 387 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.000 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site

MG – Prefeitura de Datas

São 39 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.556,85 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site

MG – Prefeitura de Campo Belo

São 456 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.850,00 reais

Inscrições: até 7 de julho pelo site

PR – Prefeitura de General Carneiro

São 11 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 11.414,26 reais

Inscrições: até 8 de maio pelo site

PR – Polícia Civil do Paraná

São 400 vagas de nível superior para investigador de polícia, delegado e papiloscopista.

Salário: até 18.280,05 reais

Inscrições: até 2 de junho pelo site

PR – Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS)

São 183 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.200,00 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Nosso Rumo

SC – Prefeitura Municipal de Lauro Müller

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 14.267,93 reais

Inscrições: até 8 de maio pelo site do SC Concursos

SC – Prefeitura de Piratuba

São 2 vagas de nível superior para farmacêutico e médico clínico geral.

Salário: até 10.458,26 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site

SC – Prefeitura de Jardinópolis

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.635,44 reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site

RS – Prefeitura de Ivoti

São 3 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.873,47 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site

RS – Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro

São 6 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 15.964,28 reais

Inscrições: até 7 de maio pelo site do Legalle Concursos

RS – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

São 27 vagas de nível superior para advogado, contador, administrador, economista, entre outros.

Salário: até 6.563,64 reais

Inscrições: até 12 de maio pelo site

RS – Prefeitura de Capão Bonito do Sul

São 7 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para pediatra e professor de geografia.

Salário: até 7.487,39 reais

Inscrições: até 18 de maio pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de São Valentim

São 23 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro civil, psicólogo, professor de matemática, entre outros.

Salário: até 10.679,63 reais

Inscrições: até 22 de maio pelo site